Парламент Абхазии ратифицировал соглашение с Россией о восстановлении аэропорта в Сухуме

Соглашение с Россией о восстановлении международного аэропорта в Сухуме ратифицировал парламент Абхазии. За документ проголосовали 30 депутатов из 33 присутствовавших, двое проголосовали против, один воздержался, пишет 27 июля ТАСС.



Соглашение сроком на 49 лет было подписано в июне этого года на полях Петербургского международного экономического форума. Особый налоговый режим для инвесторов действует 25 лет.



Аэропорт им. В. Г. Ардзинбы был закрыт в 1993 году, после окончания грузино-абхазской войны. Во времена СССР он обслуживал до пяти тысяч пассажиров в сутки в летнее время.

