В России установят порядок использования произведений, авторы которых неизвестны или не отвечают на письма

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий порядок использования произведений, чьи авторы или правообладатели неизвестны. Авторы проекта — парламентарии во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, следует из думской базы.

Объекты авторских прав — это произведения науки, литературы и искусства, независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. На данный момент объекты авторских прав прописаны в ст. 1259 Гражданского кодекса РФ. Согласно документу, авторские права защищаются законом в течение срока жизни автора произведения и 70 лет после его смерти. После этого произведение переходит в общественное достояние, и его можно использовать и производить свободно, без ограничений.

Иногда возникает проблема с «сиротскими» произведениями, срок охраны которых предположительно не истек, но разрешение на их использование невозможно, поскольку автор и/или правообладатель неизвестен, отмечают в пояснительной записке авторы законопроекта.

Законодатели предлагают дополнить ГК РФ новой статьей «Управление исключительными правами на объекты авторских и смежных прав, авторы или иные правообладатели которых неизвестны». Согласно статье, автор считается неизвестным, если: не установлено его имя или наименование;

имя известно, но нет сведений о месте жительстве или адресе юрлица;



попытки связаться оказались тщетными.



В ситуации, когда невозможно связаться с правообладателем, автора предлагается считать неизвестным. В таком случае гражданин, претендующий на использование анонимного произведения, после попытки установить автора и его места жительства может направить в аккредитованную организацию заявление о предоставлении ему права на использование объекта, предполагают парламентарии. Что собой представляют меры по поиску автора? Обращение к открытым источникам информации по данной категории объектов авторских или смежных прав; запрос в организации, которые управляют правами на коллективной основе, или использование их систем поиска;

поиск в информационных системах;



поиск в библиотеках и архивах.



Если поиск не увенчался успехом, предполагается, что лицо может обратиться в аккредитованную организацию. Она, в свою очередь, в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления проверяет предоставленные сведения. Что проверяет аккредитованная организация? Сведения претендента на использование объекта произведения. Отсутствие публичного заявления о предоставлении неопределенному кругу лиц возможности использовать объект произведения.

Установление данных автора или правообладателя.

Можно ли установить данные правообладателя, чтобы направить ему юридически значимое сообщение.



По итогам проверки организация решает, можно ли использовать произведение, автор которого неизвестен (или если с ним невозможно связаться). После этого дается ответ заявителю. В случае положительного решения аккредитованная организация должна будет разместить объявление о поиске автора на своем сайте. Если в течение 30 рабочих дней автор так и не будет установлен, аккредитованная организация вправе внести сведения об объекте авторских или смежных прав в реестр и общедоступную информационную систему (пункт 5 статьи 1243 ГК РФ), а также заключить с заявителем лицензионный договор на условиях предоставления неисключительной возмездной лицензии, рассчитав предварительно размер вознаграждения, причитающегося автору или иному правообладателю.

Тот, кто собирается использовать объект произведения, заплатит соответствующее вознаграждение на номинальный счет (его установит организация). Там деньги будут храниться до тех пор, пока авторов/правообладателей не найдут.