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    Mastercard запретила оплачивать покупку растительных наркотиков своими картами во всех штатах США

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    Компания Mastercard (штат Массачусетс) потребовала от банков в США прекратить по своим дебетовым картам транзакции, связанные с растительными наркотиками. Об этом 27 июля сообщает Reuters.

    Большинство банков в стране не обслуживают подобные компании, поскольку растительные наркотики остаются незаконными на федеральном уровне, несмотря на то, что несколько штатов легализовали их использование в медицинских целях.

    «В соответствии с нашей политикой мы проинструктировали финансовые учреждения, которые предлагают платежные услуги продавцам наркотика и подключают их к Mastercard, прекратить эту деятельность», — заявил представитель компании.

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