Mastercard запретила оплачивать покупку растительных наркотиков своими картами во всех штатах США

Компания Mastercard (штат Массачусетс) потребовала от банков в США прекратить по своим дебетовым картам транзакции, связанные с растительными наркотиками. Об этом 27 июля сообщает Reuters.



Большинство банков в стране не обслуживают подобные компании, поскольку растительные наркотики остаются незаконными на федеральном уровне, несмотря на то, что несколько штатов легализовали их использование в медицинских целях.



«В соответствии с нашей политикой мы проинструктировали финансовые учреждения, которые предлагают платежные услуги продавцам наркотика и подключают их к Mastercard, прекратить эту деятельность», — заявил представитель компании.

