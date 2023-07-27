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    Американский хоккеист московского «Динамо» Менелл получил российский паспорт

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    Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл 27 июля получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

    Менелл впервые подписал контракт с клубом КХЛ в сезоне 2020/21, став игроком минского «Динамо». В сезоне 2021/22 он перешёл в московский клуб.

    Весной хоккеист подписал контракт на три сезона. Тогда же он изучил желание получить российское гражданство.

    В прошлом сезоне 26-летний Менелл провел за «Динамо» 50 матчей, забросил две шайбы и сделал 25 передач.

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