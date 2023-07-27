Американский хоккеист московского «Динамо» Менелл получил российский паспорт

Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл 27 июля получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Менелл впервые подписал контракт с клубом КХЛ в сезоне 2020/21, став игроком минского «Динамо». В сезоне 2021/22 он перешёл в московский клуб.
Весной хоккеист подписал контракт на три сезона. Тогда же он изучил желание получить российское гражданство.
В прошлом сезоне 26-летний Менелл провел за «Динамо» 50 матчей, забросил две шайбы и сделал 25 передач.