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    На «Госуслугах» теперь можно оплачивать некоторые налоги

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    Возможность оплатить некоторые виды налогов появилась на портале «Госуслуг». Сервис доступен только для физических лиц, сообщает 27 июля пресс-служба Минцифры.

    Граждане смогут оплатить на портале налог на имущество, земельный, транспортный, а также НДФЛ. Для подключения новой функции необходимо отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, затем подписать уже сформированное заявление в приложении «Госключ» и дождаться сообщения, что согласие принято.

    Налоговые органы будут составлять электронные уведомления об уплате налогов за прошедший год. Они будут приходить каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.

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