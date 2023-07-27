На «Госуслугах» теперь можно оплачивать некоторые налоги

Возможность оплатить некоторые виды налогов появилась на портале «Госуслуг». Сервис доступен только для физических лиц, сообщает 27 июля пресс-служба Минцифры.



Граждане смогут оплатить на портале налог на имущество, земельный, транспортный, а также НДФЛ. Для подключения новой функции необходимо отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, затем подписать уже сформированное заявление в приложении «Госключ» и дождаться сообщения, что согласие принято.

Налоговые органы будут составлять электронные уведомления об уплате налогов за прошедший год. Они будут приходить каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.