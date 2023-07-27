Европейский ЦБ резко поднял ключевую ставку

Европейский центральный банк принял решение о повышении ключевой ставки. Сделано это для того, чтобы держать инфляцию на заданном уровне. Об этом сообщается на официальном сайте ЕЦБ
Таким образом, базовая ставка составит
«Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на
Это девятое поднятие процентных ставок ЕЦБ подряд. Ставки по основным операциям рефинансирования и по депозитной линии достигли максимальных значений с