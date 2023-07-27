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    Европейский ЦБ резко поднял ключевую ставку

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    Европейский центральный банк принял решение о повышении ключевой ставки. Сделано это для того, чтобы держать инфляцию на заданном уровне. Об этом сообщается на официальном сайте ЕЦБ 27 июля.

    Таким образом, базовая ставка составит 4,25 процента. ЕЦБ также принял решение повысить ставки по депозитам до 3,75 процента и по маржинальной кредитной линии до 4,5 процента.

    «Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов», — говорится в сообщении.

    Это девятое поднятие процентных ставок ЕЦБ подряд. Ставки по основным операциям рефинансирования и по депозитной линии достигли максимальных значений с 2000 года.

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