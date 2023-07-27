Европейский ЦБ резко поднял ключевую ставку

Европейский центральный банк принял решение о повышении ключевой ставки. Сделано это для того, чтобы держать инфляцию на заданном уровне. Об этом сообщается на официальном сайте ЕЦБ 27 июля .



Таким образом, базовая ставка составит 4,25 процента . ЕЦБ также принял решение повысить ставки по депозитам до 3,75 процента и по маржинальной кредитной линии до 4,5 процента.