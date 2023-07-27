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    Ящик мороженого чуть не стоил жизни. Что бывает с пешеходами на МКАД, показала камера

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    Дептранс Москвы

    Показательное ДТП произошло в июле на кольцевой автодороге в Москве. Видеозапись происшествия отлично демонстрирует, почему скоростные магистрали не место для пешеходов и торговли.

    Мужчина в нарушение ПДД ходил по МКАД пешком и предлагал водителям купить мороженое, рассказали 27 июля в Департаменте транспорта Москвы. Происходящее обнаружила система видеоаналитики на магистрали, информацию тут же передали в диспетчерскую, и на место выехали правоохранители.

    В это время продавец побежал к водителю минивэна, который притормозил в крайнем левом ряду. Его не заметил и сбил ехавший слева мотоциклист. От удара пешехода аж перевернуло в воздухе, после чего он упал на асфальт. К счастью, мужчина уцелел и, судя по видео, даже обошелся без тяжелых травм.

    Нарушителю выписали штраф, а всю продукцию изъяли. В Дептрансе напоминают, что ходить по магистралям запрещено и смертельно опасно. Переходить их нужно только по надземным переходам.

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