Ящик мороженого чуть не стоил жизни. Что бывает с пешеходами на МКАД, показала камера

Показательное ДТП произошло в июле на кольцевой автодороге в Москве. Видеозапись происшествия отлично демонстрирует, почему скоростные магистрали не место для пешеходов и торговли.

Мужчина в нарушение ПДД ходил по МКАД пешком и предлагал водителям купить мороженое, рассказали 27 июля в Департаменте транспорта Москвы. Происходящее обнаружила система видеоаналитики на магистрали, информацию тут же передали в диспетчерскую, и на место выехали правоохранители.