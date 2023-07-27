Ящик мороженого чуть не стоил жизни. Что бывает с пешеходами на МКАД, показала камера

Показательное ДТП произошло в июле на кольцевой автодороге в Москве. Видеозапись происшествия отлично демонстрирует, почему скоростные магистрали не место для пешеходов и торговли.
Мужчина в нарушение ПДД ходил по МКАД пешком и предлагал водителям купить мороженое, рассказали
В это время продавец побежал к водителю минивэна, который притормозил в крайнем левом ряду. Его не заметил и сбил ехавший слева мотоциклист. От удара пешехода аж перевернуло в воздухе, после чего он упал на асфальт. К счастью, мужчина уцелел и, судя по видео, даже обошелся без тяжелых травм.
Нарушителю выписали штраф, а всю продукцию изъяли. В Дептрансе напоминают, что ходить по магистралям запрещено и смертельно опасно. Переходить их нужно только по надземным переходам.