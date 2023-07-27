    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    754мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.05eur99.72

    Экс-судью Арбитражного суда Москвы приговорили к 9 годам колонии за посредничество в даче взятки

    3663
    6 комментариев

    Экс-судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат Московский городской суд приговорил к 9 годам колонии за посредничество в даче взятки своей коллеге. Она также должна выплатить штраф в размере 77 млн рублей, пишет 27 июля РИА Новости.

    Прокуратура просила назначить экс-судье 11 лет и 6 месяцев колонии со штрафом около 254 млн рублей. Следствие и суд установили, что в сентябре 2020 года Кондрат встретилась в столичном ресторане со своей коллегой из арбитража, где передала ей информацию о фигурантах одного из дел. Те за сумму в 50 тысяч долларов просили не привлекать их к субсидиарной ответственности, а судья выступала посредником.

    Ее коллега обратилась в правоохранительные органы, и передача денег прошла под контролем силовиков.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close