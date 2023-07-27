Экс-судью Арбитражного суда Москвы приговорили к 9 годам колонии за посредничество в даче взятки

Экс-судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат Московский городской суд приговорил к 9 годам колонии за посредничество в даче взятки своей коллеге. Она также должна выплатить штраф в размере 77 млн рублей, пишет 27 июля РИА Новости.



Прокуратура просила назначить экс-судье 11 лет и 6 месяцев колонии со штрафом около 254 млн рублей. Следствие и суд установили, что в сентябре 2020 года Кондрат встретилась в столичном ресторане со своей коллегой из арбитража, где передала ей информацию о фигурантах одного из дел. Те за сумму в 50 тысяч долларов просили не привлекать их к субсидиарной ответственности, а судья выступала посредником.