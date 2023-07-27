Экс-судью Арбитражного суда Москвы приговорили к 9 годам колонии за посредничество в даче взятки

Экс-судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат Московский городской суд приговорил к
Прокуратура просила назначить экс-судье
Ее коллега обратилась в правоохранительные органы, и передача денег прошла под контролем силовиков.
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Экс-судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат Московский городской суд приговорил к
Прокуратура просила назначить экс-судье
Ее коллега обратилась в правоохранительные органы, и передача денег прошла под контролем силовиков.
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