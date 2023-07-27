Джип завалил фонарный столб и помял забор на Северном проспекте

Фонарный столб принял на себя удар внедорожника в Калининском районе Петербурга. Со слов очевидца, водителю стало плохо.
ДТП произошло у дома 22 по Северному проспекту. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», Jeep Wrangler выскочил на газон и врезался в фонарный столб и металлическое ограждение стоянки. Столб от удара подломился, но, судя по кадрам с места аварии, провода не оборвало.
«Плохо мужику, говорит, что сердце прихватило, поначалу ходил, потом хуже стало, в скорую погрузили», — рассказал участник группы Александр. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что водитель от скорой отказался, ДТП оформили как без пострадавших.