Россияне в 2023 году набрали автокредитов на 60 % больше, чем в прошлом

За первое полугодие 2023 года в России было выдано автокредитов на полтриллиона рублей. Это на 61,4 % больше, чем за тот же период 2022 года, хотя и меньше аналогичного показателя 2021 года.



С января по июнь включительно россиянам выдали автокредитов на общую сумму 499,8 миллиарда рублей, сообщает 27 июля пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Для сравнения, в первом полугодии 2022 года эта сумма составляла 309,7 миллиарда рублей, а 2021 году — 531,2 миллиарда. За два года объем кредитования уменьшился на 5,9 %.