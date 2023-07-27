Россияне в 2023 году набрали автокредитов на 60 % больше, чем в прошлом

За первое полугодие 2023 года в России было выдано автокредитов на полтриллиона рублей. Это на 61,4 % больше, чем за тот же период 2022 года, хотя и меньше аналогичного показателя 2021 года.
С января по июнь включительно россиянам выдали автокредитов на общую сумму 499,8 миллиарда рублей, сообщает 27 июля пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Для сравнения, в первом полугодии 2022 года эта сумма составляла 309,7 миллиарда рублей, а 2021 году — 531,2 миллиарда. За два года объем кредитования уменьшился на 5,9 %.
Самый большой объем выданных кредитов — в Москве (44,9 миллиарда рублей). Следом идут Подмосковье и Петербург с результатами в 35,4 и 30,6 миллиардов рублей. Пятерку лидеров замыкают Татарстан и Краснодарский край. Причем Татарстан выбился в лидеры по росту объема автокредитов за год — на 91,7 %. В Петербурге рост тоже оказался приличным — на 44,3 %. В Москве он составил 19,5 %.
В НБКИ рост объясняют, в первую очередь, эффектом низкой базы из-за падения выдачи автокредитов в марте-апреле прошлого года. После ситуация в розничном сегменте стабилизировалась. А рост в последнее время обусловлен также возобновлением госпрограммы льготного автокредитования в начале года и увеличением продаж автомобилей из дружественных стран.
«Стоит также отметить и рост среднего чека автокредита, который демонстрирует наибольшее значение за последние полтора года. В целом банки придерживаются консервативной политики, но «качественным» заемщикам с приемлемым значением персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты», — добавил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.