Новую школу в Гатчине достроят в августе, а откроется она в январе

Новая школа на 825 детей в Гатчине уже готова на 80%, и в августе
Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим рассказала, что все работы идут в соответствии с графиком, отметила интересный архитектурный проект и дизайн светового оформления внутренних помещений школы. «Далее это уже наша задача — подготовить к январю школу к началу образовательного процесса, — добавила она. — Здесь будет самое современное оборудование, и, конечно, мы ждем сюда учителей для того, чтобы форма соответствовала содержанию».
Сейчас здесь уже покрашены фасады, идут отделочные работы и благоустройство территории. Застройщик также устанавливает оборудование в столовой, медицинском блоке, спортивных и актовых залах. Всего школа в квартале «IQ Гатчина» вместит
Вокруг школы — спортивные площадки и футбольное поле, беговые дорожки, яма для прыжков в длину, турники и тренажеры. Нашлось место и для школьного огорода.
«При проектировании и строительстве школы мы уделили много внимания продуманному зонированию, удобству и функциональности помещений, — рассказала Валерия Малышева, генеральный директор
Предполагается, что в учебном заведении будет вестись углубленное изучение отдельных предметов в средней школе, а в старшей — профильное обучение по естественно-научному, гуманитарному и технологическому направлениям.