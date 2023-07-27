Новую школу в Гатчине достроят в августе, а откроется она в январе

Новая школа на 825 детей в Гатчине уже готова на 80%, и в августе 2023 года она будет достроена, сообщили в пресс-службе застройщика ГК «Ленстройтрест». Администрация Гатчинского района обещает подготовить школу к январю к началу занятий.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим рассказала, что все работы идут в соответствии с графиком, отметила интересный архитектурный проект и дизайн светового оформления внутренних помещений школы. «Далее это уже наша задача — подготовить к январю школу к началу образовательного процесса, — добавила она. — Здесь будет самое современное оборудование, и, конечно, мы ждем сюда учителей для того, чтобы форма соответствовала содержанию».

