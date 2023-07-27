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    Новую школу в Гатчине достроят в августе, а откроется она в январе

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    Новая школа на 825 детей в Гатчине уже готова на 80%, и в августе 2023 года она будет достроена, сообщили в пресс-службе застройщика ГК «Ленстройтрест». Администрация Гатчинского района обещает подготовить школу к январю к началу занятий.

    Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим рассказала, что все работы идут в соответствии с графиком, отметила интересный архитектурный проект и дизайн светового оформления внутренних помещений школы. «Далее это уже наша задача — подготовить к январю школу к началу образовательного процесса, — добавила она. — Здесь будет самое современное оборудование, и, конечно, мы ждем сюда учителей для того, чтобы форма соответствовала содержанию».

    Сейчас здесь уже покрашены фасады, идут отделочные работы и благоустройство территории. Застройщик также устанавливает оборудование в столовой, медицинском блоке, спортивных и актовых залах. Всего школа в квартале «IQ Гатчина» вместит 825 учеников: 12 классов начальной школы, 15 — средней и еще 6 — старшей. На первом этаже будут находиться центральный холл и гардероб, столовая, мастерские, раздевалки, несколько спортзалов. На втором разместится библиотека с читальным залом, медиатека, медицинские кабинеты и актовый зал в два уровня. На третьем и четвертом этажах — непосредственно учебные классы и специально оборудованные кабинеты.

    Вокруг школы — спортивные площадки и футбольное поле, беговые дорожки, яма для прыжков в длину, турники и тренажеры. Нашлось место и для школьного огорода.

    «При проектировании и строительстве школы мы уделили много внимания продуманному зонированию, удобству и функциональности помещений, — рассказала Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест». — Точкой притяжения для всех учеников будут главная лестница и прозрачный атриум, которые создают центральное общественное пространство. Здесь все воспитанники встречаются, общаются, начинают и заканчивают свой день. Из атриума открывается доступ в остальные части здания: холлы и рекреации».

    Предполагается, что в учебном заведении будет вестись углубленное изучение отдельных предметов в средней школе, а в старшей — профильное обучение по естественно-научному, гуманитарному и технологическому направлениям.

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