    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.05eur99.72

    Откуда вода? В Петербурге выясняют, почему залило станцию «Ленинский проспект»

    1411
    2 комментария

    На станцию метро «Ленинский проспект» попала вода, но откуда она взялась — неизвестно. Причину потопа ищут уже второй день.

    Попадание воды в тоннель не связано с работами на сетях ГУП «ТЭК», заявили 27 июля «Фонтанке» в пресс-службе предприятия. Ремонт завершили в 19:50 накануне — заменили два метра теплосети. Замена участка не лишила потребителей горячей воды, добавили в ТЭКе.

    Два участка трубопроводов между корпусами 1 и 6 дома 129 отключили, чтобы проверить, нет ли дефектов, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть». Специалисты ищут технологическое нарушение вместе со смежными организациями.

    «Фонтанка» показывала, как заливает станцию. В пресс-службе метрополитена причиной называли аварию на городских теплосетях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МетроКоммунальная авария
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close