Откуда вода? В Петербурге выясняют, почему залило станцию «Ленинский проспект»

На станцию метро «Ленинский проспект» попала вода, но откуда она взялась — неизвестно. Причину потопа ищут уже второй день.



Попадание воды в тоннель не связано с работами на сетях ГУП «ТЭК», заявили 27 июля «Фонтанке» в пресс-службе предприятия. Ремонт завершили в 19:50 накануне — заменили два метра теплосети. Замена участка не лишила потребителей горячей воды, добавили в ТЭКе.

Два участка трубопроводов между корпусами 1 и 6 дома 129 отключили, чтобы проверить, нет ли дефектов, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть». Специалисты ищут технологическое нарушение вместе со смежными организациями.