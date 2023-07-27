В Выборге на опушке леса нашли скелет в форме

Житель Выборга, гуляя по лесу, нашел человеческий скелет. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 27 июля.
40-летний мужчина позвонил в дежурную часть районного управления накануне утром и рассказал, что в районе озера Глубокое нашел человеческие останки. На место была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов увидели на опушке леса череп, кости и зеленую камуфляжную куртку с шевроном «Ведомственная охрана Минтранса России Северо-Западный филиал». Останки направлены в морг для установления причины смерти.