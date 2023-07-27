Полуторагодовалая девочка после резкого торможения автобуса выпала из рук матери на Муринской дороге

Полуторагодовалый ребенок пострадал в автобусе ООО «Автотранспортная компания» на Муринской дороге. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 июля. По предварительным данным, инцидент произошел накануне днем в ходе резкого торможения.



Автобус «Волгабас» двигался в районе дома 74 по Муринской дороге, когда по каким-то причинам 50-летнему водителю пришлось затормозить. В результате маленькая девочка выпала из рук матери и ударилась об пол. В состоянии средней степени тяжести она была госпитализирована в детскую больницу Святителя Николая Чудотворца.