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    Полуторагодовалая девочка после резкого торможения автобуса выпала из рук матери на Муринской дороге

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    Полуторагодовалый ребенок пострадал в автобусе ООО «Автотранспортная компания» на Муринской дороге. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 июля. По предварительным данным, инцидент произошел накануне днем в ходе резкого торможения.

    Автобус «Волгабас» двигался в районе дома 74 по Муринской дороге, когда по каким-то причинам 50-летнему водителю пришлось затормозить. В результате маленькая девочка выпала из рук матери и ударилась об пол. В состоянии средней степени тяжести она была госпитализирована в детскую больницу Святителя Николая Чудотворца.

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