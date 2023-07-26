На Стачек снова дымил памятник. С последнего пожара прошло две недели

Пожарные расчеты второй раз за месяц спешили на проспект Стачек в Кировский район Петербурга, чтобы потушить огонь в пустующем здании.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 26 июля снова пришлось тушить дом под номером 172 . Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 20:40, примерно через полчаса пламя потушили силами 15 сотрудников.

Горели 20 квадратных метров. Пострадавших нет.