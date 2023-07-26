На Стачек снова дымил памятник. С последнего пожара прошло две недели

Пожарные расчеты второй раз за месяц спешили на проспект Стачек в Кировский район Петербурга, чтобы потушить огонь в пустующем здании.
Как сообщили в
Горели 20 квадратных метров. Пострадавших нет.
Здание известно как бывшее общежитие Кировского завода, сейчас оно не эксплуатируется. Комитет по охране памятников знает его как часть ансамбля «Дача Сиверса» — это объект культурного наследия регионального значения.
В прошлом году сообщалось, что корпус восстановят под программу «Молодежи — доступное жилье».
Многострадальным в районной администрации его называли еще в 2012 году. Тогда в результате пожара на двух этажах погибли четыре человека. Позже здание тушили не один раз, последний, по данным МЧС, 11 июля.