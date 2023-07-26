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    На Стачек снова дымил памятник. С последнего пожара прошло две недели

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    Пожарные расчеты второй раз за месяц спешили на проспект Стачек в Кировский район Петербурга, чтобы потушить огонь в пустующем здании.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 26 июля снова пришлось тушить дом под номером 172. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 20:40, примерно через полчаса пламя потушили силами 15 сотрудников.

    Горели 20 квадратных метров. Пострадавших нет.

    t.me / Megapolisonline

    Здание известно как бывшее общежитие Кировского завода, сейчас оно не эксплуатируется. Комитет по охране памятников знает его как часть ансамбля «Дача Сиверса» — это объект культурного наследия регионального значения.

    В прошлом году сообщалось, что корпус восстановят под программу «Молодежи — доступное жилье».

    Многострадальным в районной администрации его называли еще в 2012 году. Тогда в результате пожара на двух этажах погибли четыре человека. Позже здание тушили не один раз, последний, по данным МЧС, 11 июля.

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