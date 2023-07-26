Путин: 1/3 торговли России с Африкой приходится на Египет

1/3 торговли РФ с Африкой приходится на Египет. Об этом 26 июля заявил Владимир Путин в Петербурге на полях второго саммита Россия — Африка.



В Константиновском дворце Стрельны президент России провел встречу с главой Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси.



«В 2019 году Вы возглавляли Афросоюз... ...а сейчас Вы председательствуете в проекте по экономическому развитию Африки. Уверен, у нас и по этому направлению будет о чём поговорить», — сказал Путин(цитата по kremlin.ru).



Президент РФ также отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 28,8%.

