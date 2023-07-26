Путин: 1/3 торговли России с Африкой приходится на Египет

1/3 торговли РФ с Африкой приходится на Египет. Об этом 26 июля заявил Владимир Путин в Петербурге на полях второго саммита Россия — Африка.
В Константиновском дворце Стрельны президент России провел встречу с главой Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси.
«В 2019 году Вы возглавляли Афросоюз... ...а сейчас Вы председательствуете в проекте по экономическому развитию Африки. Уверен, у нас и по этому направлению будет о чём поговорить», — сказал Путин(цитата по kremlin.ru).
Президент РФ также отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 28,8%.
«У нас большие, мощные проекты в области энергетики, в частности имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции», — напомнил российский лидер, подчеркнув, что всё развивается по плану.
И добавил, в этом году, «ровно через месяц», будет 80 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Египтом.
«Египет приветствует все инициативы РФ по сотрудничеству на Африканском континенте», — заявил Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече в Константиновском дворце.