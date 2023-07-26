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    Путин: 1/3 торговли России с Африкой приходится на Египет

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    1/3 торговли РФ с Африкой приходится на Египет. Об этом 26 июля заявил Владимир Путин в Петербурге на полях второго саммита Россия — Африка.

    В Константиновском дворце Стрельны президент России провел встречу с главой Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси.

    «В 2019 году Вы возглавляли Афросоюз... ...а сейчас Вы председательствуете в проекте по экономическому развитию Африки. Уверен, у нас и по этому направлению будет о чём поговорить», — сказал Путин(цитата по kremlin.ru).

    Президент РФ также отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 28,8%.

    «У нас большие, мощные проекты в области энергетики, в частности имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции», — напомнил российский лидер, подчеркнув, что всё развивается по плану.

    И добавил, в этом году, «ровно через месяц», будет 80 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Египтом.

    «Египет приветствует все инициативы РФ по сотрудничеству на Африканском континенте», — заявил Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече в Константиновском дворце.

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