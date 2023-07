Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась 26 июля. О'Коннор было 56 лет, пишет газета Irish Times.



В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную прем«Грэмми» за альбом I Do Not Want What I Haven't Got, а ее песня Nothing Compares 2 U в том же году стала лучшей песней по версии Billb.