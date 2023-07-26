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    В ГУП «ТЭК» прокомментировали протечку на станции метро «Ленинский проспект»

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    Появление воды на станции метро «Ленинский проспект» пока остается загадкой. Прорыв трубы был, но не факт, что он стал причиной.

    «Фонтанка» писала, что сегодня днем на станции красной ветки заметили небольшой водопад. Вода текла с потолка в тоннель. В метрополитене сообщили, что причина — в аварии на городских теплосетях, однако на график движения поездов это не повлияло.

    В ГУП «ТЭК» рассказали, что еще около двух часов ночи поступило сообщение о технологическом нарушении теплосети у дома 129/4 по Ленинскому проспекту. Бригада отключила участок сети и приступила к ремонту. В начале шестого часа вечера началась подготовка к монтажу трубопровода диаметром 159 миллиметров. По предварительным данным, имущество третьих лиц не пострадало, заявили на предприятии.

    То, что протечка произошла из-за прорыва этой трубы, там не подтвердили.

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