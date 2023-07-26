Годовая инфляция в России ускорилась до 4%. Дорожают овощи и сахар

Инфляция за период с 18 по 24 июля ускорилась до 0,23% после 0,18% неделей ранее, такие данные 26 июля публикует Росстат. По оценке Минэкономразвития, год к году инфляция составила 4,19%.



Если смотреть разбивку по товарам и услугам, стоимость которых мониторит статистическое ведомство, больше всего за указанный период выросли цены на бананы и яблоки (+3%), а также на капусту (+2,8%) и помидоры (+1%). Также к наиболее быстро дорожающим продуктам присоединился сахарный песок, цены на который выросли на 1,2% после 1,1% неделей ранее. Среди услуг на 1% выросла стоимость проживания в хостеле и на 0,9% — полет в эконом-классе самолета.