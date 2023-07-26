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    Годовая инфляция в России ускорилась до 4%. Дорожают овощи и сахар

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    Инфляция за период с 18 по 24 июля ускорилась до 0,23% после 0,18% неделей ранее, такие данные 26 июля публикует Росстат. По оценке Минэкономразвития, год к году инфляция составила 4,19%.

    Если смотреть разбивку по товарам и услугам, стоимость которых мониторит статистическое ведомство, больше всего за указанный период выросли цены на бананы и яблоки (+3%), а также на капусту (+2,8%) и помидоры (+1%). Также к наиболее быстро дорожающим продуктам присоединился сахарный песок, цены на который выросли на 1,2% после 1,1% неделей ранее. Среди услуг на 1% выросла стоимость проживания в хостеле и на 0,9% — полет в эконом-классе самолета.

    Как отмечает Минэкономразвития в резюме о текущей ценовой ситуации, продовольствие за неделю в целом подорожало на 0,18% за счет увеличения темпов роста цен на плодоовощную продукцию. Непродовольственная инфляция составила 0,41% на фоне удорожания легковых автомобилей, электроники, бытовой техники и стройматериалов. А вот темпы роста цен на услуги замедлились до 0,12%, что сдерживало общую инфляцию.

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