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    Экспорт легковых машин из Китая в Россию вырос в 6,5 раза

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    Поставки автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года выросли почти в 6,5 раза: до 4,6 миллиарда долларов против 715 миллионов годом ранее.

    В июне объем поставок достиг максимального значения с начала года — 1,03 миллиарда рублей, 26 июля сообщил РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

    С января по июнь 2023-го в Россию прибыли из Китая 355,8 тысячи легковых автомобилей, в прошлом году этот показатель был в разы ниже — всего 64,4 тысячи. На данный момент доля китайских автомобилей на российском рынке составляет 70%, с этим показателем Россия крепко заняла позицию № 1 среди импортеров китайских машин. На втором месте с двойным отрывом — Мексика, ей с начала года Китай поставил 159 тысяч машин.

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