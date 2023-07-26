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    Путин поручил открыть в 2023 году филиалы детского центра «Артек» в Севастополе и Запорожской области

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    3 комментария

    Открытие филиалов Международного детского центра «Артек» в Севастополе и Бердянске должно состояться в 2023 году, следует из поручения президента РФ Владимира Путина в адрес правительства России. В размещенном на сайте Кремля документе сказано, что итоговый доклад должен быть представлен до 1 августа этого года.

    Согласно поручению Путина, детские центры «Корсунь» в Севастополе и «Красную гвоздику» в Бердянске откроют в этом году. На функционирование филиалов «Артека» выделят 260,1 млн рублей, из которых 120,4 млн достанется центру в Севастополе, 139,7 млн — в Бердянске.

    Лагерь-санаторий «Артек» впервые был открыт в Крыму в 1925 году Обществом Красного Креста РСФСР. С 2014 года «Артек» принимает иностранных детей более чем из 80 стран, включая страны СНГ.

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    Комментарии 3

    Гость26 Июл 2023 в 17:46
    Отлично!
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