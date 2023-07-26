Путин поручил открыть в 2023 году филиалы детского центра «Артек» в Севастополе и Запорожской области

Открытие филиалов Международного детского центра «Артек» в Севастополе и Бердянске должно состояться в 2023 году, следует из поручения президента РФ Владимира Путина в адрес правительства России. В размещенном на сайте Кремля документе сказано, что итоговый доклад должен быть представлен до 1 августа этого года.

Согласно поручению Путина, детские центры «Корсунь» в Севастополе и «Красную гвоздику» в Бердянске откроют в этом году. На функционирование филиалов «Артека» выделят 260,1 млн рублей, из которых 120,4 млн достанется центру в Севастополе, 139,7 млн — в Бердянске.

