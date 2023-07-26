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    Госдума приняла закон об инклюзивном отдыхе детей-инвалидов

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    Государственная дума 26 июля в третьем окончательном чтении приняла закон, устанавливающий ежегодную квоту для инклюзивного отдыха в санаториях и детских лагерях, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

    Теперь регионы смогут устанавливать квоты на инклюзивный отдых и затем распределять их между детскими лагерями с учетом наличия у них необходимого оборудования и условий для проживания детей с особенностями развития.

    «Принятие закона расширит возможности для отдыха особенных детей. Специализированных лагерей не так много. Но детям с ограниченными возможностями здоровья особенно важно восстановиться, набраться сил, новых позитивных эмоций. Неправильно, когда они остаются на лето дома», — говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Изменения вносятся в закон «Об основных гарантиях прав ребенка»: пункт 5 статьи 12 дополнят положением, в котором говорится о равном доступе детей «к отдыху и оздоровлению». Новые нормы вступят в силу с 1 января 2025 года.

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