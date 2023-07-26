Маневр водителя микроавтобуса, отправивший в больницу байкера под Петербургом, стал уголовным делом

Полиция Петербурга и Ленобласти ведет проверку по факту ДТП во Всеволожском районе, где серьезно пострадал мотоциклист. Водителю столкнувшегося с ним автомобиля избрали меру пресечения.
Около 08:50 на
По факту аварии возбудили уголовное дело по
Сейчас
+20˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, Без осадков
Ощущается как 21
1 м/с, с-з
748мм
72%
Пробки
6/10
Полиция Петербурга и Ленобласти ведет проверку по факту ДТП во Всеволожском районе, где серьезно пострадал мотоциклист. Водителю столкнувшегося с ним автомобиля избрали меру пресечения.
Около 08:50 на
По факту аварии возбудили уголовное дело по
Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
21 апреля 2023, 12:21
17 марта 2023, 13:29
29 июня 2023, 17:41
04 марта 2023, 20:43
30 мая 2023, 11:09
Добавьте комментарий первым!
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.