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    Маневр водителя микроавтобуса, отправивший в больницу байкера под Петербургом, стал уголовным делом

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    Полиция Петербурга и Ленобласти ведет проверку по факту ДТП во Всеволожском районе, где серьезно пострадал мотоциклист. Водителю столкнувшегося с ним автомобиля избрали меру пресечения.

    Около 08:50 на 3-м километре дороги Мяглово — Островки 62-летний водитель автомобиля Volkswagen при повороте налево в сторону СНТ «Северная Самарка» не пропустил встречный мотоцикл Yamaha под управлением 47-летнего мужчины, сообщает 26 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Байк врезался микроавтобусу в бок. Мотоциклиста госпитализировали с тяжелыми травмами.

    По факту аварии возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатация транспортных средств). В качестве меры пресечения водителю избрали подписку о невыезде.

    Фото: «Мотосолидарность ДТП»

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