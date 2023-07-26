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    Строительный кран обрушился и «вспорол» окна соседнего здания в Нью-Йорке

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    Строительный кран загорелся на западной стороне Манхэттена, в районе 41-й улицы и 10-й авеню, после чего частично разрушился и задел соседнее здание, сообщает 26 июля телеканал Fox 5 New York.

    youtube.com/VictorMochere

    По данным Пожарного департамента Нью-Йорка (NYFD), спасатели пытались взять огонь под контроль, который вспыхнул примерно в7:30 est (14:30 мск) в районе Адской кухни Нью-Йорка. Ситуацию осложняется тем, что кран находится так высоко и далеко, что с соседнего здания напор воды едва доставал до очага возгорания.

    В какой-то момент часть строительного крана рухнула на дорогу, задев перед этим соседнее здание.

    Fox 5 New York пишет о двух раненых. Также, по данным телеканала, движение транспорта в этом районе было остановлено, однако на видеозаписи очевидца видно, что рядом с местом падения едут машины как спасательных служб, так и гражданских. Люди спокойно передвигаются по улице.

    Людей, находившихся в здании рядом с полыхающим краном эвакуировали до того, как он обрушился и «вспорол» окна нескольких этажей, пишет Fox 5 New York.

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    Комментарии 3

    Гость26 Июл 2023 в 17:15
    Предзнаменование.
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