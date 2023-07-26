У берегов Нидерландов горит судно с тысячами новых автомобилей. Один человек погиб

Неподалеку от острова Амеланд в Нидерландах загорелось грузовое судно Fremantle Highway, которое перевозит 2 857 новых автомобилей, пишет Nu.nl со ссылкой на береговую охрану. Известно о гибели одного члена экипажа и нескольких пострадавших.
Автор: youtube.com/RTVNOF
По сообщению агентства Reuters, на борту Fremantle Highway находились 23 человека, когда вспыхнул пожар. Сначала экипаж пытался самостоятельно потушить огонь, но позже было решено покинуть судно.
16 человек госпитализированы. Часть экипажа пришлось эвакуировать на лодках, другую — на вертолетах.
По сведениям Marinetraffic, судно следовало из немецкого порта Бремерхафен в Египет, на его борту 2 857 машин, 25 из которых ездят на электричестве. По неподтвержденной информации, возгорание произошло именно из-за электромобиля. На данный момент на борту Fremantle Highway нет членов экипажа, спасатели пытаются предотвратить его затопление.