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    Грохот и причитания разбудили жителей дома на Искровском. «Перевертыш» в загруженном дворе попал на видео

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    6 комментариев

    «Мегаполис»

    Утро 26 июля в одном из дворов Невского района Петербурга началось с громкого ДТП. Камера домофона на одном из подъездов запечатлила и то, как водитель умудрился перевернуть свою машину в заставленном проезде, и его эмоциональную реакцию.

    ДТП случилось около 5:05 во дворе дома 26 по Искровскому проспекту, сообщает портал «Мегаполис». Белый автомобиль, следовавший по придомовому проезду, неожиданно врезался в припаркованный красный Nissan Qashqai и перевернулся на крышу, упав на стоявший с противоположной стороны дороги Ford Fusion. Вскоре из окна «перевертыша» выполз водитель. Серьезных травм мужчина, судя по видео, не получил, но расстроился очень сильно: после грохота аварии двор огласили его горестные матерные причитания.

    Вскоре на место прибыли сотрудники ГИБДД. Инспектор оформил аварию, после чего «перевертыш» погрузили на эвакуатор прямо так, как он и лежал — вверх тормашками, — и увезли.

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    Комментарии 6

    Гость26 Июл 2023 в 14:51
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