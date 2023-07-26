Грохот и причитания разбудили жителей дома на Искровском. «Перевертыш» в загруженном дворе попал на видео

Утро 26 июля в одном из дворов Невского района Петербурга началось с громкого ДТП. Камера домофона на одном из подъездов запечатлила и то, как водитель умудрился перевернуть свою машину в заставленном проезде, и его эмоциональную реакцию.
ДТП случилось около 5:05 во дворе дома 26 по Искровскому проспекту, сообщает портал «Мегаполис». Белый автомобиль, следовавший по придомовому проезду, неожиданно врезался в припаркованный красный Nissan Qashqai и перевернулся на крышу, упав на стоявший с противоположной стороны дороги Ford Fusion. Вскоре из окна «перевертыша» выполз водитель. Серьезных травм мужчина, судя по видео, не получил, но расстроился очень сильно: после грохота аварии двор огласили его горестные матерные причитания.
Вскоре на место прибыли сотрудники ГИБДД. Инспектор оформил аварию, после чего «перевертыш» погрузили на эвакуатор прямо так, как он и лежал — вверх тормашками, — и увезли.