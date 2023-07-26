Молдова высылает 18 российских дипломатов после «шпионского скандала» с антеннами

В Кишиневе оставят только 10 дипломатов и 15 сотрудников технического персонала, заявил 26 июля представитель молдавского правительства Даниел Водэ. Таким образом, страну покинут 18 дипломатов и 27 граждан, занимающихся административными делами, сообщает Sputnik Молдова.
По словам Водэ, сегодня в МИД Молдавии был вызван посол России, которому сообщили о решении властей сократить число сотрудников российского посольства в Кишиневе, чтобы сравнять их с числом молдавских дипломатов в РФ. Так, в представительстве каждого государства на основе паритетного принципа должно находиться не более 10 дипломатов и 15 административных сотрудников, пишет РИА Новости.
Представитель ссылается на 11 статью Венской конвенции о дипломатических отношениях. Согласно документу, при отсутствии конкретного соглашения о численности персонала государство может само устанавливать пределы численности дипломатов.
Высылка связана с обвинением российских дипломатов в шпионаже. Служба информации и безопасности Молдовы обвинила ФСБ РФ в «создании разведывательной сети в стране». В российском посольстве в Кишиневе сообщили, что узнали об обвинениях из прессы, и пояснили, что Россия уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.
24 июля издание Jurnal TV опубликовало расследование, в котором утверждалось, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн, которые якобы перехватывают сигналы спутниковой телефонии, чтобы прослушивать переговоры.