Премьер-министр Камбоджи передаст власть своему сыну

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил, что уходит в отставку и передает пост своему сыну, генералу Хун Манету. Передача поста главы правительства не потребует иностранной поддержки, добавил он. Об этом в среду, 26 июля, сообщает Khmer Times, передает РИА Новости.

Распоряжение о назначении нового премьера должно выйти 7 августа, а Хун Сен окончательно будет освобожден от своих обязанностей 22 августа.



«Инаугурация Хун Манета на посту премьер-министра не требует какой-либо иностранной поддержки — достаточно поддержки народа, которую он получит», — говорится в обращении.

