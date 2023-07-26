ВТБ прогнозирует рост средней ставки по вкладам до 8,5% в ближайший месяц

Повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по вкладам в банках на 0,6–0,7 процентных пункта в ближайший месяц. Такой прогноз озвучила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Сейчас средняя ставка по вкладам и депозитам в ТОП-10 банках страны находится на уровне 7,67%, соответственно, с повышением ставок она приблизится к 8,5%. «На наш взгляд, повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему росту доходности на розничном рынке сберегательных продуктов, — прокомментировала Наталья Тучкова. — При этом основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым банки предлагают наиболее интересные ставки».