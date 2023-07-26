    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 20

    1 м/с, сев

    748мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.09eur99.69

    ВТБ прогнозирует рост средней ставки по вкладам до 8,5% в ближайший месяц

    374
    обсудить

    Повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по вкладам в банках на 0,6–0,7 процентных пункта в ближайший месяц. Такой прогноз озвучила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

    Сейчас средняя ставка по вкладам и депозитам в ТОП-10 банках страны находится на уровне 7,67%, соответственно, с повышением ставок она приблизится к 8,5%. «На наш взгляд, повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему росту доходности на розничном рынке сберегательных продуктов, — прокомментировала Наталья Тучкова. — При этом основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым банки предлагают наиболее интересные ставки».

    Так, например, ВТБ увеличил доходность по всей линейке вкладов в рублях в среднем на 0,5 п. п. с 26 июля, при этом максимальная доходность в 10% достигается при размещении средств на три года с опцией выплаты процентов в конце срока или при капитализации процентов.

    Основным сберегательным инструментом для физических лиц остаются рублевые депозиты. А вот ставки по валютным депозитам, по словам Натальи Тучковой, останутся на минимальном уровне, что стимулирует продолжение дедолларизации накоплений. Этому способствует и рост ставок и по рублевым вкладам, и по депозитам в дружественных валютах, в первую очередь в юанях.

    По прогнозам ВТБ, рост привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц в российских банках составит 7,8% в 2023 году, в результате чего их объем достигнет 39,5 трлн рублей.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close