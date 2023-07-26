В Выборгском районе Петербурга в 2023 году завершится строительство двух детских садов

В районе между Удельным парком и Сосновкой до конца года завершится строительство двух детских садов, которые смогут принять в общей сложности 510 детей, сообщили в пресс-службе застройщика соцобъектов — холдинга Setl Group. Всего у компании сейчас в работе 9 школ и 13 детских садов на 13,3 тыс. человек.

В ближайшей перспективе запланирована сдача в эксплуатацию двух детских садов в ЖК «Панорама парк Сосновка» на 250 и 260 мест, а в 2025 году там же будет сдана школа на 1 550 мест.

Еще две школы и три детских сада строятся в Московском районе, по четыре социальных объекта компания возводит в Красносельском и Невском районах. Возводятся детские сады и школы также в Петродворцовом, Пушкинском и Василеостровском районах — практически во всех жилых комплексах компании. В 2024 году планируется ввести школу с двумя бассейнами в Каменке — это будет вторая школа в проекте «Чистое небо», а после завершения начнется строительство третьей.