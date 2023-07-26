Мишустина впечатлил отдых в модульной гостинице

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что остался под впечатлением после отдыха в модульной гостинице на природе в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 июля.

«Это потрясающе. Просто потрясающе. Никогда даже не представлял, что так просто (кстати, и достаточно недорого, и экологично) можно создать возможность пребывания в местах, нетронутых человеком, где красиво, где природа», — сказал глава кабмина, слушая презентацию проектов внутреннего туризма в Республике Алтай.



Мишустин не стал называть место, где он останавливался, но уточнил, что это была «модульная конструкция».