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    CNN: в США допустили, что действия экс-морпеха Рида на Украине навредят обмену заключенных из России

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    Участие бывшего морпеха Тревора Рида в боевых действиях на Украине может навредить диалогу США и России по обмену заключенными. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает CNN со ссылкой на источники.

    Рид был ранен во время одного из боев на Украине. Как пишут американские СМИ, он присоединился в 2022 году к группе наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева.

    Штаты обеспокоены, что такое развитие событий с Ридом негативно повлияет на переговоры, направленные на освобождение двух граждан США, которых обвиняют в шпионаже: Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Суд Москвы в 2020 году приговорил американца Тревора Рида к девяти месяцам колонии общего режима по делу о нападении на полицейских. Сам американец говорил, что ничего не помнил о произошедшем. В 2019 году он напал на сотрудников полиции, которые доставляли его в отделение. Рида передали в 2022 году США в обмен на возвращение летчика Константина Ярошенко.

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    СШАРоссияТревор Рид
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