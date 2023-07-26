CNN: в США допустили, что действия экс-морпеха Рида на Украине навредят обмену заключенных из России

Участие бывшего морпеха Тревора Рида в боевых действиях на Украине может навредить диалогу США и России по обмену заключенными. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Рид был ранен во время одного из боев на Украине. Как пишут американские СМИ, он присоединился в 2022 году к группе наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева.



Штаты обеспокоены, что такое развитие событий с Ридом негативно повлияет на переговоры, направленные на освобождение двух граждан США, которых обвиняют в шпионаже: Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

