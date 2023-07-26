Время трансформации: банк «Союз» стал «Ингосстрах Банком»

Наблюдательный совет банка «Союз» принял решение о переименовании банка в «Ингосстрах Банк». Ребрендинг стал завершающим этапом формирования единой экосистемы Инго, куда теперь входит банк.
Сегодня в группу «Ингосстраха» входят, помимо страховщика, пенсионные и инвестиционные фонды, клиники и большое количество партнерских организаций.
Ребрендинг станет для банка новой вехой развития и позволит расширить его аудиторию, отметили в организации. C одной стороны, бренд «Ингосстраха» известен на рынке страхования более 75 лет. С другой стороны, кардинально менять сложившийся образ банка не стали, и ядро фирменного стиля банка «Союз» сохранится — останется прежний логотип с золотыми монетами.
Банк «Союз» и «Ингосстрах» готовились к интеграции — например, банк выступает оператором программы лояльности «Ингосстрах Бонус», созданной в 2021 году, и выпускает банковскую карту под соответствующим брендом. Как ожидают в компании, наибольший успех ребрендинг будет иметь именно на розничном направлении бизнеса.