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    Время трансформации: банк «Союз» стал «Ингосстрах Банком»

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    Наблюдательный совет банка «Союз» принял решение о переименовании банка в «Ингосстрах Банк». Ребрендинг стал завершающим этапом формирования единой экосистемы Инго, куда теперь входит банк.

    Сегодня в группу «Ингосстраха» входят, помимо страховщика, пенсионные и инвестиционные фонды, клиники и большое количество партнерских организаций.

    Ребрендинг станет для банка новой вехой развития и позволит расширить его аудиторию, отметили в организации. C одной стороны, бренд «Ингосстраха» известен на рынке страхования более 75 лет. С другой стороны, кардинально менять сложившийся образ банка не стали, и ядро фирменного стиля банка «Союз» сохранится — останется прежний логотип с золотыми монетами.

    Банк «Союз» и «Ингосстрах» готовились к интеграции — например, банк выступает оператором программы лояльности «Ингосстрах Бонус», созданной в 2021 году, и выпускает банковскую карту под соответствующим брендом. Как ожидают в компании, наибольший успех ребрендинг будет иметь именно на розничном направлении бизнеса.

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