«Мы прощаемся с командиром легендарного «Ленинградского полка». В Петербурге похоронили полковника Вашунина

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Ещё пророк Исайя за 800 лет до Рождества Христова писал: перекуем мечи на орало. Это пророчество по сегодняшний день не исполнено. И мы оплакиваем своих близких-военнослужащих, которые отдали свои жизни за мирное небо», — негромко сказал протоиерей Роман Грицишин, начиная заупокойную службу.

В Смоленском храме в полдень 25 июля ощутимо много старших офицеров: подполковники, полковники. Без головных уборов, с охапками свежих красных роз стояли военные в званиях пониже. И как-то сразу было понято — тоже штабные. В полевой форме нового образца были двое, на левом плече шеврон «Ленинградского полка». Выделялись и мужчины в деловых костюмах. В одних можно было узнать депутатов, в других — представителей Смольного. На выходе из храма, у катафалка, готовилась рота почетного караула.



— Кого хоронят-то?

— Командира «Ленинградского полка». — Ох. А сколько ему было лет? — Он 76-го года рождения, значит, ему было 47 лет.

Женщина в платочке, которая расспрашивала о покойном, остановилась на пересечении двух аллей Смоленского кладбища и, перекрестившись, долго смотрела вслед траурной процессии. Последней проехала машина скорой помощи с черными — военными — номерами. Людей было много. Настолько, что идущим в хвосте был едва слышен оркестр в авангарде. Женщина с дочкой-школьницей приехали из Оренбургской области и зашли на кладбище к Ксении Блаженной, но, увидев похороны, влились в колонну провожающих. Так и шли они вперемешку: убитые горем родные, опечаленные друзья, сдержанные офицеры, сосредоточенные чиновники и депутаты, сочувствующие туристы. Одни молчали, другие переговаривались вполголоса.

— …он пытался наложить себе жгут... — …попал под артиллерийский обстрел... — …сократили армию, а теперь... — …все сами себе покупали... —...за неуставную бороду перестали голову делать? —...да там уже никто не обращает внимания... — …потом напишешь в школе сочинение... Траурная процессия дошла почти до конца Кадетской кладбищенской дорожки и свернула на параллельную Малому проспекту Васильевского острова — Киевскую. Типовой, обитый бордовым бархатом гроб опустили на приготовленный у свежей могилы стол.

Трое из похоронной команды встали между гробом и могилой. В руках — портрет и подушечки с наградами. Профессиональный ведущий объявил начало траурного митинга: — Сегодня мы прощаемся с командиром «Ленинградского полка», полковником Вашуниным Евгением Александровичем, награжденным государственными наградами Российской Федерации: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Жукова. 14 июля 2023 года Евгений Александрович Вашунин погиб в ходе специальной операции по защите населения Донецкой и Луганской народной республик. До последней минуты своей жизни он остался верным данной Родине присяге и воинскому долгу.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мы прощаемся с командиром легендарного «Ленинградского полка», — сказал вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий. — Я думаю, что на весь город, на весь Санкт-Петербург Евгений Александрович произвёл впечатление своим выступлением в Законодательном собрании. Чувствовалась мощь, настоящие командирские качества, патриотизм и воля к победе. Конечно, мы ждали наш полк и его легендарного командира, [ждали] возвращения с победой. Но война жестокая штука, и сегодня мы прощаемся с Евгением Александровичем. Но не сомневаемся в том, что победа будет за нами».



«Ленинградский полк» был сформирован из мобилизованных Северо-Запада осенью прошлого года. Его командир единственный раз был показан широкой публике в конце этого апреля, когда Евгений Вашунин пришел на отчет губернатора в городском парламенте и подарил Александру Беглову шеврон полка. Полковник Минобороны, преподаватель Военной академии материально-технического обеспечения с трибуны благодарил депутатов за гуманитарную помощь и технику, которую гражданские поставляли его подразделению. Самое дорогое для солдата, сказал тогда Вашунин, детские письма, которые пишут школьники. «Я хочу вас заверить, что с напряжением каждого мускула и нерва полк выполнит поставленные перед ним задачи», — говорил Вашунин.



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Военком Василеостровского района Петербурга Рефат Аппазов: — Сегодня мы прощается с героем, который дал возможность жить — нам и остальным поколениям. Он отдал жизнь в борьбе с фашизмом. Сегодня мы будем помнить его подвиг, будут помнить дети, которые учатся в школах. Его подвиг будет бессмертен. Вечная память герою. Обстоятельства гибели Евгения Вашунина накануне рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский: в беду попал отряд «Шторм» (в СМИ известен тем, что в нем служат бывшие заключенные - прим.ред) и Вашунин отправился на выручку. «Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду, — написал Бельский в своем тг-канале. — Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен». Ранение оказалось смертельным. Бельского и губернатора Беглова на Смоленском кладбище не было. Утром они простились с Вашуниным во время гражданской панихиды в Академии МТО.



Депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин:

— Депутаты Законодательного собрания с самого начала принимали участие в жизни полка. Неоднократно были в зоне специальной военной операции. Евгений Александрович Вашунин с честью и достоинством как отец-командир формировал свой личный состав. Они к нему относились, как к отцу родному. Евгений Александрович — настоящий полковник, единственный на тот момент в сформированном подразделении был действующий военнослужащий. Настоящий боевой офицер, который с честью, достоинством и героизмом защищал свою Родину, воспитывал солдат. Память о нем будет жить в сердцах солдат. Вечная память и вечная слава герою.

Не каждый командир пошёл бы в атаку лично, мог ведь и остаться в тылу, — позже говорили «Фонтанке» депутаты. Помимо выступившего с речью Чебыкина, проститься пришли еще четверо: Дмитрий Дмитриев, Александр Новиков, Валерий Гарнец, Юрий Гладунов. «Это командир, который повёл людей за собой. Он был верен Родине до конца. Заботился о бойцах — ратовал за установки систем радиоэлектронной борьбы», — сказал Дмитрий Дмитриев. Обсуждать на кладбище злые комментарии в соцсетях было неуместно. До мая «Ленинградский полк» в основном был на второй линии обороны, рассказал Константин Чебыкин. Все изменилось после того, как Евгений Пригожин вывел из Бахмута (Артемовска) своих «вагнеров», и оставленные позиции пришлось удерживать мобилизованным.



«Желающие могут сказать слова об Евгении Александровиче», — произнес ведущий траурной церемонии. Слово взял замначальника Академии МТО по военно-политической работе. Полковник Алексей Капинус был краток:

— Я думаю, всем присутствующим есть что сказать об Евгении Александровиче. Все мы знали Евгения Александровича, как человека с широкой душой. Он прошел славный путь от мальчишки-суворовца до настоящего полковника, командира «Ленинградского полка». То, что люди пошли за ним в тот роковой час, уже о многом говорит. Светлая память Евгению Александровичу. Низкий поклон семье, отцу, воспитавшему настоящего героя.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За проявленные мужество и героизм Евгений Вашунин награжден орденом Мужества и представлен к званию Героя России посмертно, сообщил ведущий и объявил минуту молчания. Она продлилась 26 секунд. С гроба сняли российский триколор и свернутый треугольником передали семье вместе с наградами. Под Адажио Альбинони родные потянулись к закрытому гробу — прикоснуться последний раз. Вдова вернулась к рядам стульев и не нашла в себе силы еще раз посмотреть в сторону могилы. Оркестр не смог заглушить стук забиваемых в крышку гвоздей. Когда гроб опускали в землю, почетный караул палил из карабинов салют, а оркестр играл гимн. Слова всплывали в памяти, как будто против воли, потому что казались тоже неуместными сейчас.



Последняя горсть земли. Рота почетного караула торжественным прохождением отдала полковнику Пашунину его последние почести. И ушла. Ушел военный оркестр. Ушли штабные офицеры и депутаты. Потом ушли друзья. Потом родные. Последними уходили организаторы похорон. Евгений Вашунин остался в тишине. Справа от него — десантник Иван Иванов. Он погиб на две недели раньше. Ему было 30 лет.



Ксения Клочкова, Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

