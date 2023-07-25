В пятиэтажке на Стрельбищенской тушили кухню. Есть пострадавший

Квартирный пожар испортил вечер жителям пятиэтажного дома во Фрунзенском районе Петербурга. Одному из них потребовалась медицинская помощь.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 25 июля пожарных вызвали на Стрельбищенскую, 26. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 19:45, на место выехали три расчёта.

Очаг обнаружили в кухне однокомнатной квартиры. Огонь охватил два квадратных метра обстановки. К восьми часам вечера с ним уже справились.

«В результате пожара пострадал один человек, госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.