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    В пятиэтажке на Стрельбищенской тушили кухню. Есть пострадавший

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    Квартирный пожар испортил вечер жителям пятиэтажного дома во Фрунзенском районе Петербурга. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 25 июля пожарных вызвали на Стрельбищенскую, 26. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 19:45, на место выехали три расчёта.

    Очаг обнаружили в кухне однокомнатной квартиры. Огонь охватил два квадратных метра обстановки. К восьми часам вечера с ним уже справились.

    «В результате пожара пострадал один человек, госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

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