«Россети» заявили о возможном росте тарифов на электричество из-за исков держателей облигаций

Компания «Россети» заявила о возможном повышении тарифов на электроэнергию. Это произошло после того, как девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону банка SIAB и взыскал с компании 40 млн рублей номинальной стоимости облигаций и накопленный на дату досрочного погашения купонный доход, пишут 25 июля «Ведомости». О возможном росте стоимости электроэнергии заявил представитель компании на заседании по делу одного из держателей бумаг, ссылаясь на необходимость исполнения решения суда.



Как пишет издание, право на досрочное погашение возникло у банка SIAB после реорганизации «Россетей» и присоединения к Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), которое завершилось 9 января этого года.

