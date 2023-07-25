«Россети» заявили о возможном росте тарифов на электричество из-за исков держателей облигаций

Компания «Россети» заявила о возможном повышении тарифов на электроэнергию. Это произошло после того, как девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону банка SIAB и взыскал с компании 40 млн рублей номинальной стоимости облигаций и накопленный на дату досрочного погашения купонный доход, пишут 25 июля «Ведомости». О возможном росте стоимости электроэнергии заявил представитель компании на заседании по делу одного из держателей бумаг, ссылаясь на необходимость исполнения решения суда.
Как пишет издание, право на досрочное погашение возникло у банка SIAB после реорганизации «Россетей» и присоединения к Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), которое завершилось 9 января этого года.
«Россети» согласились погасить бумаги только по решению суда. Держатели отправились в суд, чтобы добиться права досрочного погашения, поскольку на вторичном рынке цена номинала ниже. Причем при досрочном погашении облигаций держателям выплачивается именно номинальная стоимость. На данный момент бумаги торгуются по цене в 82,6% от номинала.
Объем этого выпуска в обращении составляет 10 млрд рублей, купон — 6,75%. Всего, уточняют «Ведомости», у «Россетей» в обращении находится 28 выпусков облигаций общим объемом 382 млрд рублей.