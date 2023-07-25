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    «Зенит» назвал состав на первую домашнюю игру сезона

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    3 комментария

    Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на матч первого тура Кубка России против «Ахмата».

    С первых минут сыграют: Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Данил Круговой, Ду Кейрос, Александр Ерохин (капитан команды), Густаво Мантуан, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.

    В запасе остались: Михаил Кержаков, Денис Адамов, Марио Фернандес, Арсен Адамов, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Александр Коваленко, Дмитрий Васильев, Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра.

    Матч пройдет а Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 20:45.

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    ЗенитАхмат
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    Комментарии 3

    Гость25 Июл 2023 в 21:29
    А ха ха ха
    +0−0
    28039172625 Июл 2023 в 21:16
    тьфу...
    +0−0
    Гость25 Июл 2023 в 20:24
    И ?
    +1−0
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