«Зенит» назвал состав на первую домашнюю игру сезона

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на матч первого тура Кубка России против «Ахмата».
С первых минут сыграют: Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Данил Круговой, Ду Кейрос, Александр Ерохин (капитан команды), Густаво Мантуан, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.
В запасе остались: Михаил Кержаков, Денис Адамов, Марио Фернандес, Арсен Адамов, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Александр Коваленко, Дмитрий Васильев, Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра.
Матч пройдет а Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 20:45.