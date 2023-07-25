Фуры сплющили «Мерседес» на трассе «Кола». Погибла женщина

Легковой автомобиль смяло до неузнаваемости в аварии с большегрузами на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти 25 июля. Серьёзные травмы получила семейная пара, для женщины они стали смертельными.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на 110-м километре в пятом часу вечера. «Вольво» с полуприцепом под управлением 42-летнего водителя столкнулся с остановившимся впереди «Мерседес GLB». Судя по фото, легковую вдавило под «МАN» с полуприцепом.