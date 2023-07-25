    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    748мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.09eur99.69

    Фуры сплющили «Мерседес» на трассе «Кола». Погибла женщина

    1343
    4 комментария

    Легковой автомобиль смяло до неузнаваемости в аварии с большегрузами на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти 25 июля. Серьёзные травмы получила семейная пара, для женщины они стали смертельными.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на 110-м километре в пятом часу вечера. «Вольво» с полуприцепом под управлением 42-летнего водителя столкнулся с остановившимся впереди «Мерседес GLB». Судя по фото, легковую вдавило под «МАN» с полуприцепом.

    Фото: 47news
    Фото: 47news
    ПоделитьсяПоделиться

    На месте погибла водитель «Мерседеса». Её 40-летнего мужа скорая увезла в больницу в тяжёлом состоянии.

    Полиция проводит проверку по факту аварии и выясняет все обстоятельства.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПКолаМерседес
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close