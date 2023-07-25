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    Ozon сообщил об устранении сбоя

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    Ozon подтвердил возникшие у пользователей технические сложности со входом в личный кабинет. В пресс-службе компании «Фонтанке» 25 июля сообщили, что проблема была устранена.

    «Сегодня вечером наблюдались кратковременные технические сложности со входом в Ozon: это могло увеличить время при оформлении заказов и их получении в пунктах выдачи. Само приложение работало — клиенты могли выбрать нужные товары на витрине, а заказать их позднее. Проблема была оперативно устранена, клиенты могут войти в личный кабинет. Приносим извинения за временные неудобства перед покупателями», — рассказали в компании.

    Ранее о сбое «Фонтанке» начали сообщать пользователи: некоторое время при попытке воспользоваться личным кабинетом приложение и сайт Ozon отвечали предложением войти заново или зарегистрироваться.

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