Две легковые почти одновременно легли вверх тормашками в разных районах Петербурга

Две аварии с «перевертышами» в течение часа произошли во Фрунзенском и Приморском районах Петербурга днем 25 июля. На одну выезжала реанимация, но обошлось без серьезных последствий.



Около 16:45 на пересечении улицы Оптиков со Стародеревенской улицей столкнулись три легковых автомобиля, сообщает «Дорожный инспектор». Одна из машин в результате перевернулась на крышу. По предварительным данным, серьезных травм в ДТП никто не получил.