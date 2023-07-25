    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    748мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.49eur100.36

    Две легковые почти одновременно легли вверх тормашками в разных районах Петербурга

    571
    обсудить

    Автор: «Дорожный инспектор»

    Две аварии с «перевертышами» в течение часа произошли во Фрунзенском и Приморском районах Петербурга днем 25 июля. На одну выезжала реанимация, но обошлось без серьезных последствий.

    Около 16:45 на пересечении улицы Оптиков со Стародеревенской улицей столкнулись три легковых автомобиля, сообщает «Дорожный инспектор». Одна из машин в результате перевернулась на крышу. По предварительным данным, серьезных травм в ДТП никто не получил.

    Вторая авария случилась на перекрестке Будапештской и Малой Балканской улиц, стало известно «Фонтанке». Там одна легковушка опрокинула на крышу вторую прямо на пешеходном переходе. О пострадавших не сообщается.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с перевертышем
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close