В Сингапуре впервые за 20 лет повесят женщину за незаконный оборот наркотиков

Власти Сингапура готовятся к казни двоих человек, приговоренных к высшей мере наказания за оборот наркотиков. Впервые почти за 20 лет за это преступление повесят женщину, пишет 25 июля Independent.



Первая казнь ожидается в среду, 26 июля. К смерти приговорили 56-летнего сингапурского малайца, осужденного за незаконный оборот около 50 граммов наркотиков.



В пятницу, 28 июля, власти также повесят 45-летнюю гражданку Сингапура, которая в 2018 году была осуждена за незаконный оборот около 30 граммов наркотика.



Почти 60 заключенных в тюрьмах Сингапура находятся в камерах смертников, в основном за преступления, связанные с наркотиками. В прошлом году власти Сингапура казнили 11 человек. Применение смертной казни приостанавливалось на время пандемии коронавируса.

