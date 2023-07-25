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    В Сингапуре впервые за 20 лет повесят женщину за незаконный оборот наркотиков

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    8 комментариев

    Власти Сингапура готовятся к казни двоих человек, приговоренных к высшей мере наказания за оборот наркотиков. Впервые почти за 20 лет за это преступление повесят женщину, пишет 25 июля Independent.

    Первая казнь ожидается в среду, 26 июля. К смерти приговорили 56-летнего сингапурского малайца, осужденного за незаконный оборот около 50 граммов наркотиков.

    В пятницу, 28 июля, власти также повесят 45-летнюю гражданку Сингапура, которая в 2018 году была осуждена за незаконный оборот около 30 граммов наркотика.

    Почти 60 заключенных в тюрьмах Сингапура находятся в камерах смертников, в основном за преступления, связанные с наркотиками. В прошлом году власти Сингапура казнили 11 человек. Применение смертной казни приостанавливалось на время пандемии коронавируса.

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    Комментарии 8

    Гость25 Июл 2023 в 17:51
    Где мы, а где Сингапур...
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