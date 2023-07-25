США заявили, что истребитель ВС РФ повредил американский беспилотник в Сирии

США обвинили российский истребитель в опасном сближении с американским беспилотником. Об этом 25 июля со ссылкой на заявление командующего Центрального командования ВС США генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича сообщает ТАСС.
Согласно заявлению американского военного деятеля, истребитель ВС РФ находился в нескольких метрах над беспилотником MQ-9 и применил к летательному аппарату тепловые ловушки. Одна попала в цель и «серьезно повредила» пропеллер беспилотника. Однако дрон продолжил полет и вернулся на базу.
По данным спикера, сближение произошло 23 июля в 12:23 — в 19:23 по московскому времени.
Гринкевич добавил, что дрон в это время выполнял миссию по противодействию «Исламскому государству»* (ИГ*, запрещено в РФ).
*Решением Верховного суда РФ группировка «Исламское государство» признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.