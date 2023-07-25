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    Природные пожары из-за аномальной жары охватили уже Турцию, Грецию и Италию

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    4 комментария

    Жара стала причиной лесных пожаров в главных туристических странах. В первую очередь речь идет о Турции, Греции и Италии.

    Так, в Греции 25 июля на Эвбее рухнул пожарный самолет во время работ, пишет Independent. Огонь в Греции свирепствует уже неделю, более 2,5 тысячи человек эвакуированы с Корфу, туристов массово отправляют домой. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил в понедельник парламенту, что страна «находится в состоянии войны», а во вторник сказал, что следующие дни будут трудными. Ситуация, возможно, улучшится только в четверг.

    Автор: youtube.com / thedecadecalled90s64

    В Турции лесные пожары охватили любимую россиянами Анталью. Огонь полыхает в районе Кемера, площадь уже превысила 120 гектаров. С возгораниями борются более тысячи пожарных, леса тушат в том числе с вертолетов и самолетов. Во вторник на фоне ослабления ветра появилась надежда на то, что пожары удастся взять под контроль, сообщает DailyNews.

    Автор: youtube.com / trthaber

    В Италии лесные пожары, вызванные сильнейшей жарой, окружили Палермо, передает The Guardian. Температура в сицилийском городе достигла 47 градусов. Местные власти были вынуждены закрыть аэропорт и часть автомагистралей. Сообщается, что 88-летняя женщина скончалась в Сан-Мартино делле Скале из-за того, что скорая не могла вовремя к ней приехать. Местный житель сказал, что они никогда не видели такого разгула стихии и ночевали на площади.

    Автор: youtube.com / guardiannews

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    Комментарии 4

    Гость25 Июл 2023 в 18:43
    Продолжают замерзать
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