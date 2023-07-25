Природные пожары из-за аномальной жары охватили уже Турцию, Грецию и Италию

Жара стала причиной лесных пожаров в главных туристических странах. В первую очередь речь идет о Турции, Греции и Италии.
Так, в Греции 25 июля на Эвбее рухнул пожарный самолет во время работ, пишет Independent. Огонь в Греции свирепствует уже неделю, более 2,5 тысячи человек эвакуированы с Корфу, туристов массово отправляют домой. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил в понедельник парламенту, что страна «находится в состоянии войны», а во вторник сказал, что следующие дни будут трудными. Ситуация, возможно, улучшится только в четверг.
Автор: youtube.com / thedecadecalled90s64
В Турции лесные пожары охватили любимую россиянами Анталью. Огонь полыхает в районе Кемера, площадь уже превысила
Автор: youtube.com / trthaber
В Италии лесные пожары, вызванные сильнейшей жарой, окружили Палермо, передает The Guardian. Температура в сицилийском городе достигла 47 градусов. Местные власти были вынуждены закрыть аэропорт и часть автомагистралей. Сообщается, что
Автор: youtube.com / guardiannews