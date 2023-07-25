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    В России можно будет переводить деньги между счетами одного человека в разных банках без комиссии

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    В ближайшем будущем переводы между счетами одного человека в разных банках можно будет проводить без комиссии. Соответствующий законопроект Госдума 25 июля приняла во втором чтении. Согласно данным базы законопроектов, в окончательном, третьем чтении инициативу планируется принять в среду, 26 июля.

    Инициатива корректирует федеральный закон «О банках и банковской деятельности». В месяц можно будет переводить без комиссии максимум 30 млн рублей.

    Как указано в пояснительной записке к законопроекту, мера призвана пресечь возможность «создания кредитными организациями заградительных условий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».

    Согласно тексту законопроекта, подготовленному к третьему чтению, норма о бескомиссионных переводах между банками должна вступить в силу через 9 месяцев после официального опубликования закона.

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