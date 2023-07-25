В России можно будет переводить деньги между счетами одного человека в разных банках без комиссии

В ближайшем будущем переводы между счетами одного человека в разных банках можно будет проводить без комиссии. Соответствующий законопроект Госдума 25 июля приняла во втором чтении. Согласно данным базы законопроектов, в окончательном, третьем чтении инициативу планируется принять в среду, 26 июля.



Инициатива корректирует федеральный закон «О банках и банковской деятельности». В месяц можно будет переводить без комиссии максимум 30 млн рублей.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, мера призвана пресечь возможность «создания кредитными организациями заградительных условий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».