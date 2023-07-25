Латвийский и голландский филиалы телеканала «Дождь»* признали нежелательными в России

Деятельность структур внесенного в реестр СМИ — иностранных агентов телеканала «Дождь»* признала нежелательной в России Генеральная прокуратура. Об этом пресс-служба надзорного ведомства сообщает 25 июля.
Речь, как уточнили в Генпрокуратуре, идет об иностранных организациях SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды. Генпрокуратура добавила, что они были созданы после того, как был ограничен доступ к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО «Телеканал "Дождь"»* за систематические нарушения законов о СМИ и об информации.
*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.