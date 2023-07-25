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    В Приморском районе досрочно сдали в эксплуатацию детский сад на 140 мест

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    В Приморском районе на несколько месяцев раньше ввели в эксплуатацию новый детский сад на 140 мест — его передадут городу на безвозмездной основе, сообщили в пресс-службе застройщика «Группы ЛСР».

    Детский сад в жилом комплексе «Заповедный парк»
    Детский сад в жилом комплексе «Заповедный парк»Фото: предоставлено ООО «ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ»
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    Детский сад построен в рамках соглашения с комитетом имущественных отношений. Социальный объект возведен в составе жилого комплекса «Заповедный парк», последние дома которого были введены в эксплуатацию осенью прошлого года. В микрорайоне уже работают две школы и три детских сада.

    Новое дошкольное учреждение сможет принять 140 детей. Здесь предусмотрено всё необходимое для детей: бассейн, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для приема пищи, игр и отдыха. На прилегающей территории оборудованы игровые площадки с теневыми навесами, зона для занятий спортом и велопарковка.

    Одновременно «Группа ЛСР» (крупнейший строительный холдинг Северо-Запада, по данным Единого ресурса застройщиков) завершает строительство детского сада на 320 мест в составе жилого комплекса «Морская набережная» на Васильевском острове и дошкольного учреждения в ЖК «Цивилизация», рассчитанного на 220 малышей. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию планируется получить этим летом.

    Детский сад в жилом комплексе «Заповедный парк»
    Детский сад в жилом комплексе «Заповедный парк»Фото: предоставлено ООО «ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ»

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