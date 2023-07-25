В Приморском районе досрочно сдали в эксплуатацию детский сад на 140 мест

В Приморском районе на несколько месяцев раньше ввели в эксплуатацию новый детский сад на 140 мест — его передадут городу на безвозмездной основе, сообщили в пресс-службе застройщика «Группы ЛСР».
Детский сад построен в рамках соглашения с комитетом имущественных отношений. Социальный объект возведен в составе жилого комплекса «Заповедный парк», последние дома которого были введены в эксплуатацию осенью прошлого года. В микрорайоне уже работают две школы и три детских сада.
Новое дошкольное учреждение сможет принять
Одновременно «