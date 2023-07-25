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    Швейцарский банк Julius Baer предупредил живущих в России клиентов о закрытии счетов до Нового года

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    Швейцарский банк Julius Baer начал рассылать постоянно проживающим в России клиентам уведомления о закрытии счетов. Деловые отношения с ними банк планирует прекратить не позднее 31 декабря этого года, пишет 25 июля Forbes со ссылкой на консалтинговую компанию Main Partner Trust. Подлинность письма также подтвердил один из получивших его клиентов Julius Baer.

    В уведомлении банк объясняет, что не может более предоставлять услуги «в связи с текущими обстоятельствами». Соглашения и контракты, например кредитные договоры, будут прекращены с 30 сентября. Также с 1 августа вводится квартальная плата за обслуживание в размере около 2590 долларов США (2250 франков).

    В мае Julius Baer уведомил клиентов из России и Белоруссии о заморозке их инвестиционных счетов по требованию европейского депозитария Euroclear.

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    Комментарии 25

    Гость25 Июл 2023 в 16:09
    Браво, Швейцария!
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