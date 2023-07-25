Швейцарский банк Julius Baer предупредил живущих в России клиентов о закрытии счетов до Нового года

Швейцарский банк Julius Baer начал рассылать постоянно проживающим в России клиентам уведомления о закрытии счетов. Деловые отношения с ними банк планирует прекратить не позднее 31 декабря этого года, пишет 25 июля Forbes со ссылкой на консалтинговую компанию Main Partner Trust . Подлинность письма также подтвердил один из получивших его клиентов Julius Baer .



В уведомлении банк объясняет, что не может более предоставлять услуги «в связи с текущими обстоятельствами». Соглашения и контракты, например кредитные договоры, будут прекращены с 30 сентября . Также с 1 августа вводится квартальная плата за обслуживание в размере около 2590 долларов США ( 2250 франков ).

