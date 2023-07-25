Мурманское шоссе встало в пробке перед Ладожским мостом. За ним идут работы

Дорожные работы собрали многокилометровый затор на трассе Р-21 «Кола» на границе Всеволожского и Кировского районов Ленобласти. В пробке застряли едущие со стороны Петербурга.
На Мурманском шоссе скопился 4-километровый затор в сторону области перед Ладожским мостом. «Кошмар, что творится на Мурманке. Стоим перед мостом через Неву уже больше часа! Непонятно, что происходит. Пробка на
Причиной затора стали дорожные работы на 40-м километре автодороги, подтвердили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На участке с 40-го по 52-й километр трассы «Кола» с середины июля устраняют колейность покрытия проезжей части. Для этого там перекрыта одна полоса в направлении Мурманска, а на второй введено ограничение скорости в