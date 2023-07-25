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    «Не покидайте отели». На популярных курортах Турции пожары мешают туристам

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    Природные пожары, бушующие в Турции, в том числе на популярных курортах, не только мешают отдыху, но и потенциально представляют опасность. Генеральное консульство России в Анталье призывало россиян, если есть такая возможность, не покидать территорию отелей.

    В дипломатической миссии отметили, что следят за ситуацией, передает ТАСС 25 июля. Чтобы держать руку на пульсе, дипломаты находятся на связи с местными властями и туристическими операторами.

    «Обращения от россиян, находящихся в консульском округе временно или постоянно, носят единичный характер», — говорят в Генконсульстве.

    Ряд возгораний зафиксирован в горах, куда трудно добраться. «Призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями, во время стихийных бедствий по возможности не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности», — цитирует информационное агентство дипломатов.

    Если турист все же попал в беду, нужно обратиться за помощью к местным властям или администрации гостиницы. Также путешественникам рекомендовали всегда брать с собой контактные телефоны представителей турфирм.

    Пожары на турецких курортах бушуют не первый день. О том, что рассказывают туристы о происходящем, читайте в материале «Фонтанки».

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