«Не покидайте отели». На популярных курортах Турции пожары мешают туристам

Природные пожары, бушующие в Турции, в том числе на популярных курортах, не только мешают отдыху, но и потенциально представляют опасность. Генеральное консульство России в Анталье призывало россиян, если есть такая возможность, не покидать территорию отелей.



В дипломатической миссии отметили, что следят за ситуацией, передает ТАСС 25 июля . Чтобы держать руку на пульсе, дипломаты находятся на связи с местными властями и туристическими операторами. «Обращения от россиян, находящихся в консульском округе временно или постоянно, носят единичный характер», — говорят в Генконсульстве.

Ряд возгораний зафиксирован в горах, куда трудно добраться. «Призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями, во время стихийных бедствий по возможности не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности», — цитирует информационное агентство дипломатов.