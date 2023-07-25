Петербуржцам расскажут, как Сенная площадь вдохновляла русских писателей

Одно из самых известных своих стихотворений Некрасов напечатанным не видел. «Вчерашний день, часу в шестом,/ Зашел я на Сенную;/ Там били женщину кнутом,/ Крестьянку молодую...» Он написал это в альбом Ольги Козловой, жены известного переводчика. А та опубликовала спустя несколько лет после смерти поэта. К тому времени, когда Некрасов написал то стихотворение, телесные наказания были уже отменены, так что крестьянок молодых «избивать кнутом» на площадях было уже не принято. А вот сечь поэзию цензурой — вполне. Так что речь, конечно, о ней. Как подмечают исследователи, то, что крестьянка под ударами кнута молчала, — знак не гордости или терпения: просто уже первый удар вызывал спазм в горле.

