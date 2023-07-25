Петербуржцам расскажут, как Сенная площадь вдохновляла русских писателей

На Сенной нет особых достопримечательностей, но это одна из самых «литературных» площадей Петербурга. О том, чем она так вдохновляла писателей и поэтов, расскажут в библиотеке Грибоедова 31 июля. Бесплатно. 12+
Одно из самых известных своих стихотворений Некрасов напечатанным не видел. «Вчерашний день, часу в шестом,/ Зашел я на Сенную;/ Там били женщину кнутом,/ Крестьянку молодую...» Он написал это в альбом Ольги Козловой, жены известного переводчика. А та опубликовала спустя несколько лет после смерти поэта. К тому времени, когда Некрасов написал то стихотворение, телесные наказания были уже отменены, так что крестьянок молодых «избивать кнутом» на площадях было уже не принято. А вот сечь поэзию цензурой — вполне. Так что речь, конечно, о ней. Как подмечают исследователи, то, что крестьянка под ударами кнута молчала, — знак не гордости или терпения: просто уже первый удар вызывал спазм в горле.
На Сенной у Раскольникова возникла мысль убить старуху-процентщицу — и на Сенной же он, как говорила ему Соня, целовал потом «эту грязную землю с наслаждением и счастием», хоть и не покаялся вслух.
У Сенной разные «лица» — купеческая, дворянская, преступная. Неудивительно, что при всем это она стала и очень «литературной».
Александра Шеромова